/ Алексей Текслер выслушал предложение об индексации выплат ветеранам

Инициатива была рассмотрена в рамках встречи главы региона с депутатами Законодательного собрания.

Глава Челябинской области Алексей Текслер встретился с депутатами Законодательного собрания. На встрече представитель фракции КПРФ Игорь Егоров поднял вопрос об индексации выплат ветеранам труда.

В Челябинской области 146 800 ветеранов труда. В последний раз индексация выплат для них проводилась в 2016 году. — подчеркнул Игорь Егоров.

Тему поддержал представитель фракции «Единая Россия» Александр Журавлев.

Нужно провести индексацию для ветеранов труда области. Учредить награду парам, прожившим вместе более 50 лет. — отметил Александр Журавлев.

Также депутаты предложили создать структуру, которая позволит переобучать пенсионеров, для того, чтобы в дальнейшем их трудоустроить. Все предложения взял во внимание Алексей Текслер.

Практика общения с депутатским корпусом крайне важна. — подвел итог встречи Алексей Текслер.

Отметим, что встреча Заксобрания с руководителем Челябинской области состоялась впервые с 2010 года.