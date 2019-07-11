Алексей Текслер встретился с Ольгой Голодец

Стороны обсудили множество актуальных для региона вопросов.

Вчера, 10 июля, глава Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с заместителем председателя Правительства Российской Федерации Ольгой Голодец. В ходе беседы были затронуты вопросы реализации нацпроектов, а также развития и поддержки культурной, спортивной и туристической сфер региона.

Поскольку многие муниципалитеты области нуждаются в новых ледовых комплексах, бассейнах и универсальных спортивных залах, было принято решение внести в проект бюджета дополнительное федеральное финансирование для строительства объектов. Напомним, что Алексей Текслер также обсуждал вопросы привлечения южноуральской молодежи к спорту с шестикратной олимпийской чемпионкой Лидией Скобликовой.

Также глава региона отметил необходимость развития несобытийного туризма. По мнению главы региона, важно уделять внимание путешествиям по местам, связанным с богатой историей промышленности Южного Урала.

«В Челябинской области есть такие города, как Златоуст, Касли и Кыштым, где в 18-19 веках активно развивались промышленные производства и эксклюзивные художественные ремесла. Сохранились уникальные объекты, которые можно и нужно использовать в туристических и образовательных целях. Важно создавать новые туристические маршруты и рекреации», — отметил Алексей Текслер.

Говоря о культурной сфере, глава области заявил, что многие исторические здания и дворцы культуры нуждаются в реставрации. В качестве примеров он привел кыштымскую усадьбу «Белый дом», на базе которого планируется организовать музейный комплекс, а также здание челябинской детской филармонии, которое нуждается в капитальном ремонте.

По итогам беседы было решено подготовить все документы, необходимые для реализации запланированных проектов.