Алексей Текслер встретился с многодетными мамами на творческом мастер-классе

В преддверии Международного женского дня гостьи губернатора отвлеклись от повседневных забот

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сделал необычное поздравление для женщин. На встречу пришли многодетные мамы, в том числе те, кто воспитывает приемных детей, кто дарит заботу особенным детям с ограниченными возможностями здоровья, а также супруга участника специальной военной операции, которая после ранения долго ухаживала за ним в госпитале. Об этом глава региона рассказал в своем телеграм-канале.



Губернатор накануне Международного женского дня пригласил в Челябинск женщин из нескольких муниципалитетов области.

«Собрались женщины с большими, наполненными любовью сердцами. Приготовил для них необычное поздравление. На несколько часов отвлеклись от своих обычных дел. Вместе приняли участие в творческом мастер-классе, душевно пообщались. Зарядились положительными эмоциями. У нас замечательные женщины. Заботливые и добрые. Готовые отдавать себя полностью семье, родным и близким. Давайте радовать их как можно чаще», — сказал Алексей Текслер.