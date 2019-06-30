Алексей Текслер вручил дипломы выпускникам ЮУрГУ

Лучших студентов глава региона пригласил в проект «Команда Челябинской области».

Глава Челябинской области Алексей Текслер принял участие во вручении дипломов выпускникам ЮУрГУ. 10 самых успешных студентов вуза получили документы о присвоении высшего образования из рук руководителя региона и ректора университета Александра Шестакова.



Перед вручением документов Алексей Текслер отметил, что диплом ЮУрГУ — знак качества современного образования в Челябинской области, поскольку выпускники университета работают во всех отраслях экономики и на многих предприятиях региона.



На сегодня по специальности устраивается большинство выпускников ЮУрГУ. И это важный показатель эффективности и престижа университета. Наш регион — современный, многоотраслевой, наукоемкий регион. Я желаю вам найти свой путь и принести пользу Челябинской области. Уверен, вы с этим обязательно справитесь! — сказал Алексей Текслер.



Алексей Текслер также пообщался с лучшими выпускниками ЮУрГУ, а затем пригласил их принять участие в кадровом проекте «Команда Челябинской области» суть которого заключается в том, чтобы сформировать команду управленцев, способных реализовать проекты, имеющие важное значение для развития Челябинской области.



Отметим, что в прошлом году Южно-Уральский государственный университет отметил 75-летний юбилей. За это время ЮУрГУ подготовил 250 тысяч выпускников, среди которых 967 кандидатов наук, 283 доктора наук. Кроме того, вуз активно развивает международные связи. В Челябинск приезжают студенты из Китая, тогда как южноуральцы имеют возможность пройти стажировки в европейских и азиатских странах.