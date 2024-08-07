Алексей Текслер потребовал усовершенствовать алгоритмы реагирования на ЧС террористического характера

Также на заседании антитеррористической комиссии Челябинской области обсудили противодействие идеологии терроризма

Алгоритмы реагирования на чрезвычайные ситуации террористического характера требуют совершенствования. Об этом губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил в ходе заседания антитеррористической комиссии региона.

Основной темой повестки стало обеспечение защищенности образовательных организаций региона, в том числе в связи с подготовкой к новому учебному году. Также участники обсудили вопросы обеспечения безопасности избирательных участков в период подготовки и проведения единого дня голосования.

«В ближайший месяц нас ожидает ряд значимых социальных и общественно-политических событий. В их числе — начало нового учебного года, единый день голосования, проведение различных праздничных мероприятий, в Челябинске будет День города и ряд других событий. Проведение всех этих мероприятий требует слаженной и напряженной работы органов правопорядка и специальных служб, а также традиционной профилактической работы со всеми группами населения для предотвращения реальных террористических угроз», — отметил Алексей Текслер.

В рамках заседания комиссии рассмотрели вопрос о реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма на территории Челябинской области.

«Важно доводить до людей, и в первую очередь до молодежи, сведения о противоправном характере деятельности различных деструктивных течений и возможной ответственности за участие в них, а также информировать о признаках вовлечения в радикальную деятельность», — обратил внимание Алексей Текслер.

Участники заседания также рассмотрели актуальные вопросы деятельности комиссии, в том числе проведение мероприятий ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября.