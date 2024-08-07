Алгоритмы реагирования на чрезвычайные ситуации террористического характера требуют совершенствования. Об этом губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил в ходе заседания антитеррористической комиссии региона.
Основной темой повестки стало обеспечение защищенности образовательных организаций региона, в том числе в связи с подготовкой к новому учебному году. Также участники обсудили вопросы обеспечения безопасности избирательных участков в период подготовки и проведения единого дня голосования.
«В ближайший месяц нас ожидает ряд значимых социальных и общественно-политических событий. В их числе — начало нового учебного года, единый день голосования, проведение различных праздничных мероприятий, в Челябинске будет День города и ряд других событий. Проведение всех этих мероприятий требует слаженной и напряженной работы органов правопорядка и специальных служб, а также традиционной профилактической работы со всеми группами населения для предотвращения реальных террористических угроз», — отметил Алексей Текслер.
В рамках заседания комиссии рассмотрели вопрос о реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма на территории Челябинской области.
«Важно доводить до людей, и в первую очередь до молодежи, сведения о противоправном характере деятельности различных деструктивных течений и возможной ответственности за участие в них, а также информировать о признаках вовлечения в радикальную деятельность», — обратил внимание Алексей Текслер.
Участники заседания также рассмотрели актуальные вопросы деятельности комиссии, в том числе проведение мероприятий ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября.