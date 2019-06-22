Глава региона почтил память погибших во время Великой Отечественной войны.

Глава Челябинской области Алексей Текслер почтил память погибших во время Великой Отечественной войны. Сегодня, 22 июня, в России проходит День памяти и скорби. Алексей Текслер возложил цветы к Вечному огню на Аллее славы в Челябинске и обратился к жителям региона.



Уважаемые земляки! Сегодня наша страна отмечает День памяти и скорби. 78 лет назад началась Великая Отечественная война. Это самая страшная трагедия в истории нашей страны. Она вошла в каждый дом, в каждую семью. Сегодня мы вспоминаем тех, кто первым принял бой с врагом на границах нашей Родины. Мы вспоминаем мужество и подвиг советских солдат. Мы благодарны ветеранам за то, что знаем о войне только по рассказам. Мы благодарны всем воинам, всем труженикам тыла за право жить и работать, воспитывать наших детей под мирным небом. Дорогие земляки, никогда не должна повториться эта война, мы должны сделать все, чтобы сохранить мирное небо для наших детей. Вечная память воинам-победителям! Вечная память советскому народу! — обратился к южноуральцам Алексей Текслер.

Напомним, что День памяти и скорби ежегодно отмечается 22 июня в годовщину начала Великой Отечественной войны. В этот день по всей стране приспускаются государственные флаги, рекомендуется не проводить развлекательные мероприятия.