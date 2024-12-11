Алексей Текслер: «Важно за счет инфраструктуры балансировать нагрузку на природу»

Губернатор рассказал на прямой линии о развитии туризма

В Челябинской области активно развивают туризм. Индустрия гостеприимства очень многое делает в этом направлении, чтобы в регионе отдыхали не только местные жители, но и приезжие из других регионов. Особым спросом пользуются знаменитые озера Тургояк и Увильды, востребованы сплавы по реке Ай. Большой поток туристов вызывает большую антропогенную нагрузку. Вопрос о том, как соблюсти баланс, чтобы и туризм развивался, и водоемы не страдали, задали губернатору Алексею Текслеру во время прямой линии, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Мы ставим перед собой задачу развития туристического потенциала региона, и он действительно огромен. Мы все знаем наши замечательные озера, горы, горнолыжные курорты, Аркаим, города, где развивается тот же промышленный туризм. Большие планы по развитию Аджигардака, это будет серьезный проект, его мощность увеличится в несколько раз. Но всегда возникает вопрос, а что будет, если людей приедет чуть больше, чем территории возможно принять. На мой взгляд, ответ на этот вопрос есть, и мы этим путем идем», — сказал губернатор.

Для туристических территорий, например озера Тургояк, реки Ай, Аркаима, подготовлен мастер-план развития. Алексей Текслер уверен, что сбалансировать такие места поможет современная и качественная инфраструктура: канализация, водоотведение, водоснабжение, теплоснабжение. Она же минимизирует антропогенную нагрузку. В этом году появилось почти 500 мест в модульных отелях, в том числе благодаря федеральной программе.

«У нас строятся новые объекты, которые позволяют качественно принять туристов. На этих территориях организован сбор мусора. Есть вся необходимая коммунальная инфраструктура, чтобы нагрузку минимизировать. Плюс мастер-план по Тургояку предполагает наличие перехватывающих парковок, чтобы люди не доезжали до самого озера, а могли оставить машины чуть дальше, но был бы транспорт, который бы людей развозил по тем площадкам, которые им необходимы. Мы занимаемся прибрежной территорией Тургояка и городским пляжем. Строим новый современный отель, целый комплекс с возможностью для туристов», — говорит Алексей Текслер.

Для защиты Тургояка ранее запретили использование лодок с двигателями внутреннего сгорания. Важность развития инфраструктуры связана еще и с тем, что появление новых мест размещения позволит сократить количество диких туристов, поток и действия которых не контролируются. Глава региона также рассказал, что по итогам 2024 года в регионе ожидается более двух миллионов туристов.