Алексей Текслер: «В Челябинской области серьезно улучшилась экологическая обстановка»

Суммарно объем выбросов в регионе снизился на 34%

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании Союза промышленников сообщил, что в регионе улучшилась экологическая обстановка, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Глава региона поблагодарил бизнес за участие в нацпроекте «Экология». Он отметил, что 16 предприятий подписали четырехсторонние соглашения, а 33 — двухсторонние. Объем выбросов опасных веществ за пять лет снизился суммарно на 23%, а всех — на 34%. На переработку стали направлять 70% мусора.

В Челябинске и Магнитогорске рекультивировали свалки, это уникальные проекты в масштабах страны. Многие полигоны в регионе совсем убрали. Например, в Карталах, Верхнем Уфалее, Златоусте.

В Челябинске на месте городской свалки появился тепличный комплекс. В нем выращиваются цветы для озеленения всего города.

В 2025 году начался новый нацпроект «Экологическое благополучие». Поэтому улучшение экологии в регионе продолжится.

Напомним, в Челябинской области будут актуализировать первый в стране региональный экологический стандарт, принятый в 2020 году. Планируется расширить перечень направлений внутри него, в том числе на привлечение местных предприятий.