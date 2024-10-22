Зеленый холм вместо свалки: в Златоусте завершаются работы по рекультивации

Площадь крупнейшего мусорного полигона в области — 10 гектаров

В Златоусте завершаются работы по рекультивации многолетней городской свалки. Речь об одном из крупнейших мусорных полигонов Челябинской области, его площадь достигает 10 гектаров. Журналисты медиахолдинга «Первый областной» побывали на месте.

Еще в 2020 году это место было похоже на кладбище многослойного мусора. Спустя почти пять лет полигон изменился до неузнаваемости. Вместо гор пластика и других отходов здесь появился большой холм, засеянный газоном.





Весной 2020 года на мусорном полигоне произошло несколько крупных возгораний, в результате которых город накрыло едким дымом. Жители районов Гагарина, Северо-Запада и площади Ленина буквально задыхались от ядовитых паров.

«Были постоянные возгорания и задымления. Жители сильно страдали от этого. Благодаря помощи губернатора в 2020-м она была закрыта, были выделены существенные финансовые ресурсы для рекультивации. И все жители уже чувствуют благополучные последствия этих работ», — сказал глава Златоуста Олег Решетников.

Златоустовская городская свалка — один из крупнейших полигонов в Челябинской области. Ее объем составлял 900 тонн кубометров отходов. Более 10 лет туда свозили мусор из нескольких населенных пунктов. Хотя по плану мусор в Златоусте и Миассе должен был только сортироваться, а после его должны были доставлять на полигон в Карабаш для полной утилизации.

Уже в 2012 году, согласно характеристикам объекта размещения, свалка была заполнена на 95%.

Рекультивация полигона проходила в несколько этапов, так как проект был достаточно сложным.

«Тело свалки было закрыто специальным инертным материалом, чтобы не допускать в дальнейшем его возгорания. Были вкопаны специальные трубы, по которым отводится газ. Последний этап — биологический. Все тело свалки было покрыто биологическим грунтом, и была осуществлена высадка травы. Сейчас приемка работ продолжается. Строительный контроль внимательно смотрит, все ли было засеяно, смотрят толщину грунта и других скрытых работ. Росприроднадзор, который контролирует проект, подтвердил качество проделанных работ», — сообщил заместитель губернатора Челябинской области Александр Козлов.

Работы по рекультивации мусорного полигона в Златоустовском городском округе ведутся в рамках регионального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» и при поддержке губернатора Алексея Текслера. Они завершатся уже в этом году, отметил Александр Козлов.