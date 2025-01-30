В 2025 году в Челябинской области актуализируют экостандарт

В новой версии экостандарта будет расширен перечень направлений

В Челябинской области начата работа по актуализации экостандарта, об этом сообщил губернатор Алексей Текслер после заседания экосовета в четверг, 30 января, передает корреспондент ИА «Первое областное»

«Экология — это, в первую очередь, вопрос качества. Поэтому сегодня было принято решение актуализировать наш экологический стандарт, мы назвали его „Экостандарт 2.0“. Мы расширим перечень направлений внутри него, в том числе, на привлечение наших предприятий», — отметил глава региона.

Напомним, разработка экологического стандарта была одним из ноу-хау Челябинской области, когда предприятия взяли на себя дополнительные обязательства по снижению влияния на окружающую среду. На сегодняшний день подписаны 33 таких соглашения.

«Это, действительно, одна из наших лучших практик, и многие регионы сегодня берут ее на вооружение», — отметил губернатор в ходе заседания экосовета.

О природоохранных задачах, поставленных главой региона на ближайшее десятилетие, – в материале ИА «Первое областное».