Жога анонсировал новый нацпроект и рассказал о ликвидации свалок на Южном Урале

За время реализации проекта «Чистая страна» в УрФО уничтожено 10 полигонов

Полпред президента РФ по УрФО Артем Жога анонсировал новый федеральный проект «Генеральная уборка», в рамках которого будут ликвидированы особо опасные объекты накопленного вреда окружающей среде. Об этом сообщили на официальном сайте полномочного представителя президента.

Напомним, ранее ИА «Первое областное» сообщало, что в Златоусте завершились работы по ликвидации городской свалки. Это был последний мусорный полигон, убранный в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».

«Ликвидация свалок в границах городов — одно из важнейших направлений работы в части улучшения экологии регионов Урала. С завершением федерального проекта „Чистая страна“ нацпроекта „Экология“ работа не остановится. В скором времени будет утвержден новый федеральный проект „Генеральная уборка“, в рамках которого будут ликвидированы особо опасные объекты накопленного вреда окружающей среде. Уральский федеральный округ также примет в этой работе активное участие»,— сообщил Артем Жога.

За время реализации федерального проекта в УрФО было ликвидировано 10 свалок в границах городов. В их число вошли челябинская городская свалка, которая считалась крупнейшей в Европе, а также свалки в Карталах, Верхнем Уфалее и Златоусте.

Также в рамках этого проекта было ликвидировано мазутохранилище в Златоусте.

На завершающем этапе находится работа по ликвидации городской свалки в Магнитогорске, но она идет по другому федеральному проекту — «Чистый воздух».

Ранее сообщалось, что в Челябинской области с начала 2024 года было ликвидировано 110 незаконных свалок. Покрышками, старой мебелью, пакетами, строительными материалами и другим мусором загрязнили южноуральцы почти 170 гектаров земли.