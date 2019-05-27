/ Алексей Текслер рассказал о создании Министерства промышленности во время визита на ЧТПЗ

Глава региона встретился с рабочими завода и представителями бизнеса.

Глава Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 27 мая, провел рабочий визит на Челябинский трубопрокатный завод. Руководитель региона пообщался с рабочими ЧТПЗ, а также представителями бизнеса. Об этом сообщил корреспондент медиахолдинга ОТВ с места событий.

Алексей Текслер рассказал о падение производства по 11 видам деятельности за 4 месяца. Он сказал, что ситуация вызывает определенную озабоченность. По зарплатам регион находится на 36 в стране: ресурсы есть, а роста доходов граждан нет. По словам Алексея Текслера, сжимается торговля и рынок услуг, мы имеем отток жителей. Глава региона заявил, что нужно сделать, чтобы жители хотели жить и работать в области. Нужно не только зарабатывать на регионе, но и вкладывать в него. Например, развивать экономику, создавать новые рабочие места с высокой зарплатой. Нужно усилить программу по импортозамещению. Также Алексей Текслер хотел бы видеть в области десятки современных экологических производств. — рассказал сайту «Первый областной» корреспондент с места событий.

Также отметим, что Алексей Текслер анонсировал создание регионального Министерства промышленности. Напомним, идея создать ведомство появилась во время встречи Алексея Текслера с депутатами Заксобрания.