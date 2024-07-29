Жителям подтопленных территорий Челябинской области рекомендуют привиться от гепатита А

Контроль за качеством водопроводной воды усилен

Из-за высокого риска заражения гепатитом А эпидемиологи просят южноуральцев, которые проживают на потопленных территориях, привиться против этой инфекции. Поставить прививку можно бесплатно по месту жительства, сообщает Роспотребназор по Челябинской области.

После обильных ливней, которые прошли на Южном Урале, на прошлой неделе ряд территорий оказались подтоплены.

«Во время разлива рек и озер происходит смыв мусора с площадок производственных предприятий, с дорог смывается грязь, а отходы и мусор падают в водные объекты. Загрязненная вода может явиться фактором передачи острых кишечных инфекций», — говорят в ведомстве.

Жителей просят не набирать воду из случайных источников, не пить сырую воду из колодцев — кипятить ее или покупать воду в бутылках. Фрукты и овощи тщательно промывать бутилированной водой, ошпаривать кипятком. Регулярно мыть руки с мылом. Приусадебные участки убирать в перчатках.

Роспотребнадзор усилил лабораторный контроль за качеством питьевой воды в источниках водоснабжения и разводящей сети Челябинска, Коркино, Еманжелинска, в селах Еманжелинка, Карабаш. Также исследуется вода реки Миасс до попадания в Киалимское водохранилище, после Киалимского водохранилища, на Аргазинском и Шершневском водохранилищах.

«Пока нарушений не выявлено. Анализы воды в Шершневском и Аргазинском водохранилищах по химическому и микробиологическому составу соответствуют норме», — добавляют в пресс-службе правительства региона.