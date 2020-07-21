Алексей Текслер сегодня работает в Варненском районе

Глава региона планирует посетить предприятие, открытие нового спорткомплекса и торжественное мероприятие.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 21 июля 2020 года, работает в Варненском муниципальном районе. В рамках поездки глава региона планирует посетить ряд важных объектов, а также торжественное мероприятие.

«В рамках визита глава региона побывает в районной больнице, примет участие в торжественном мероприятии, посвященном чествованию офицеров — выпускников высших военных образовательных организаций. Также посетит Михеевский горно-обогатительный комбинат», — сообщает пресс-служба правительства региона.

Кроме того, Алексей Текслер примет участие в церемонии открытия нового спорткомплекса, который был построен в Варне.