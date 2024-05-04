Челябинск на Пасху украсят двухметровыми яйцами из живых цветов

Всего установят три композиции

В воскресенье, 5 мая, на Пасху Челябинск украсят три масштабные композиции из живых роз, выполненные в форме пасхального яйца. Как сообщили в пресс-службе Челябинской епархии, два яйца установят у недавно освященного кафедрального собора Рождества Христова, еще одно — на пешеходной Кировке.

«Высота каждой цветочной композиции — более двух метров. На создание трех пасхальных яиц флористам потребовалось свыше 12 тысяч живых роз. Разделить радость Светлого Христова Воскресения и сфотографироваться рядом с прекрасными Пасхальными яйцами смогут все желающие»,— сообщили в епархии.

В 2023 году подобные композиции устанавливали в Екатеринбурге. Челябинску такой подарок к празднику сделал благотворительный фонд Русской медной компании.