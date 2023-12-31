Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Новым годом

Губернатор Челябинской области призвал отметить юбилейный для региона год новыми успехами

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей региона с наступающим Новым годом. Он отметил, что в уходящем году, несмотря на все трудности, южноуральцы отлично потрудились во всех направлениях.

«Прошедший год испытывал нас на прочность, проверял характер. Но мы прошли этот период уверенно, с хорошими результатами, выполнили большие государственные задачи. Искренне благодарен всем южноуральцам, которые на протяжении всего года обеспечивали бесперебойную работу промышленных предприятий, в том числе оборонных, трудились в сельском хозяйстве, развивали социальную сферу. Мы добились больших успехов в здравоохранении, образовании, спорте, творчестве, во многих других направлениях. Совершили мощный „дорожный рывок“, построили много новых социальных объектов. Каждый житель области внес свой вклад в ее развитие — своим трудом, добровольческой помощью, моральной поддержкой, активной гражданской позицией»,— сказал он.

Особенно Алексей Текслер поблагодарил участников специальной военной операции. Многие из них встречают Новый год на боевых позициях. Глава региона отметил, что в области делается все возможное для бойцов и их семей.

По словам губернатора, 2024 год будет для Челябинской области юбилейным — ей исполнится 90 лет. Алексей Текслер предложил южноуральцам отметить эту дату новыми успехами и достижениями.

«Желаю всем южноуральцам добра, благополучия, осуществления всех намеченных планов на благо нашей области и страны. Крепкого здоровья, любви и мира в семьях, дорогие друзья!»— поздравил глава региона.