Алексей Текслер вручил подарки семье Халимовых в рамках акции «Елка желаний»

Папа девочек героически погиб на фронте минувшим летом

Сегодня, 30 декабря, губернатор Челябинской области Алексей Текслер приехал в гости к семье Халимовых в поселок Трубный Сосновского района, чтобы вручить подарки Софии и Виктории, чей шар с желаниями снял на «Елке желаний». Глава региона передал Соне велосипед, о котором она мечтала. А Вика накануне уехала в «Артек», поэтому загаданные ею наборы для творчества будут ждать ее по приезде. Об этом губернатор сообщил в своем телеграм-канале.

Алексей Текслер написал, что в июле этого года папа девочек Урал Халимов погиб, выполняя задания в рамках спецоперации. В доме много его фотографий. Его супруга Екатерина и родители Урала, которые живут вместе, во всем помогают друг другу.

«Очень тепло поговорили. Вспомнили Урала, обсудили будущее девочек. Софии передал велосипед, о котором она мечтала. Виктория накануне уехала в „Артек“ по путевке от фонда „Защитники Отечества“. Когда вернется — ее будут ждать наборы для творчества, которые она загадала»,— написал глава региона.

Кстати, Екатерина с первых дней мобилизации ведет волонтерскую деятельность. Она создала клуб «Боевые жены» и поддерживает жен и мам военнослужащих односельчан.

«В наступающем Новом году я желаю, чтобы дело Урала Халимова и всех его фронтовых братьев принесли Победу и долгожданный мир. Имена наших героев и их семьи не будут забыты. Продолжим помогать им и поддерживать»,— заключил губернатор.

Напомним, Алексей Текслер дал старт Всероссийской акции «Елка желаний» в Челябинской области 23 декабря. Участие в мероприятии приняли члены правительства, главы районов и многие другие.