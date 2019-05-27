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/ Новые производства в Челябинской области должны создаваться по примеру ЧТПЗ

Новые производства в Челябинской области должны создаваться по примеру ЧТПЗ

Алексей Текслер посетил «Высоту 239» и напомнил о взаимодействии бизнеса и власти.
сегодня в 18:48
  |  Общество

О необходимости совместной работы бизнеса и власти, которая бы улучшала социальную сферу, напомнил Алексей Текслер. Глава региона посетил ЧТПЗ и познакомился с образцовым производством — «Высотой 239», флагманом белой металлургии. Алексей Текслер отметил, что завод — очень продвинутое предприятие, которое заботится о людях. Именно такие должны создаваться в регионе, там должны появляться новые рабочие места для жителей Челябинской области.

Все должно быть направлено на развитие социально-экономическое, чтобы люди почувствовали это в реальных доходах, высокопроизводительных рабочих местах. Это общая задача, задача власти — наладить соцсферу. Задача бизнеса — дать людям полноценно заработать, и без такого объединения это будет невозможно. Перезагрузка нужна, будет необходима, ряд инициатив будет озвучен. Будет создано Министерство промышленности, которое такой работой будет заниматься. Подтянет в сферу взаимоувязки малый и средний бизнес. Наши крупные предприятия — большой рынок, а развитие малого и среднего бизнеса одно из важнейших направлений, которое мы обсуждали. — сказал Алексей Текслер.

Глава региона также отметил, что Челябинская область должна стать местом, где люди хотят жить и работать. Вся работа будет направлена на это.

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