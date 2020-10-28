Алексей и Ирина Текслер поздравили с юбилеем главного режиссёра театра драмы Александра Зыкова

Глава региона поблагодарил постановщика за работу.

Послушать 00:00

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и его супруга Ирина поздравили с 75-летним юбилеем главного режиссера Челябинского государственного академического театра драмы имени Наума Орлова Александра Зыкова. Глава региона поблагодарил его за работу, а также добавил, что Оня являются дважды земляками. Также Алексей Текслер отметил, что первый спектакль, который губернатор Челябинской области посетил в Норильске, был именно в постановке Александра Зыкова.



«Мы с вами дважды земляки, так случилось. Я был тоже очень удивлён, когда Ирина мне рассказала, когда встретила вас в Челябинской драме. Вы — самый главный человек в театре, отвечающий за художественную составляющую. Я помню первый спектакль, который я посетил в Норильске — Шут Балакирев, в вашей постановке. Мы уже и в Челябинске успели насладиться вашим творчеством. От всего сердца, вместе с супругой и вообще от всех жителей Челябинской области благодарим за вашу работу. В вас влюбляются артисты и зрители. С юбилеем!»— поздравил главного режиссёра Алексей Текслер.

Отметим, что сегодня, сегодня, 26 октября, в афише театра спектакль Александра Марковича — «Шесть блюд из одной курицы». Комедийная история рассказывает о «большой» и настойчивой материнской любви.