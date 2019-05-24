/ Алексей Текслер распорядился повысить качество имеющихся в Челябинской области дорог

Строительство новых — на втором месте по актуальности.

Алексей Текслер узнал, как идет работа на дороге Челябинск-Харлуши и выяснил, сколько еще дорог планируют отремонтировать в 2019 году. Глава региона отметил, что в приоритете сейчас должны находиться объекты имеющейся дорожной сети, потому что много жалоб от жителей региона именно на разбитые дороги. Вслед за ремонтом уже нужно обращать внимание на места, где не хватает асфальтированных дорог, и строить их.

У нас достаточно хорошая сеть дорог в области, но их качество страдает. Поэтому будем ремонтировать существующие и по возможности строить новые. Очень важно обеспечить качественное полотно, чтобы прошла вся процедура по проверке его качества. — сказал Алексей Текслер.

Чтобы выяснить, надлежащего ли качества дорожное полотно «постелили» рабочие, будут проводить лабораторные исследования.

Отметим, что на трассе Челябинск-Харлуши сейчас идет дождь, что не помешало Алексею Текслеру осмотреть объект. Глава региона также пообщался с рабочими, уточнил у них, устраивает ли рабочий график, попросил работать качественно и сообщил, что на них рассчитывает вся область.