/ Алексей Текслер отдал свой зонт девушкам

Сильный дождь начался во время объезда дорог в Челябинской области.

Алексей Текслер, работая на выезде в Аргаяшском районе и Челябинске, отметился не только серьезными решениями по поводу дорожного ремонта, но и джентльменским поступком. Глава региона, когда начался дождь, предложил своим сопровождающим раскрыть зонты над девушками-журналистками, не подготовившимися к возможным перепадам погоды.

Лучше над девушками держите зонт, не надо мной. — сказал Алексей Текслер.

Отметим, что работа шла несколько часов, все это время шел дождь, но Алексей Текслер продолжал отказываться от зонта. Отсутствие благоприятных погодных условий не помешало руководителю Челябинской области изучить все детали проектов по ремонту дороги Челябинск-Харлуши и по строительству транспортной развязки на Троицком тракте.