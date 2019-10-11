Президент Владимир Путин сообщил о проведении в Челябинске спортивных игр БРИКС

Летом 2020 года в столицу Южного Урала приедут около 600 спортсменов.

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10 октября состоялся Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава». Основной темой форума стало «Развитие спорта в интеграции с мировым сообществом».

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил на пленарном заседании форума. В ходе его выступления, Владимир Путин рассказал о проведении спортивных Игр в Челябинске и Казани в рамках проведения ШОС и БРИКС.

«Россия уже инициировала проведение Игр стран Содружества Независимых Государств — первые Игры пройдут в Казани в августе 2020 года. Мы поддержали также идею организации спортивных игр БРИКС, они тоже состоятся в следующем году в нашем городе Челябинске на Урале», — сообщил Владимир Путин.

Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области объявило, что спортивные Игры состоятся во второй половине июня 2020 года. 5 стран-участниц союза БРИКС будут участвовать в соревнованиях: Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР. Всего в столицу Южного Урала съедутся около 600 спортсменов-юниоров.

Состязания будут проходить в шести видах спорта:

Бокс мужской (в учебно-спортивном комплексе УралГУФК);

Волейбол женский (дворец спорта «Метар-Спорт»);

Настольный теннис (спортивный корпус ДПиШ им. Н.К. Крупской);

Баскетбол в формате 3 на 3 (спортивная открытая площадка ДПиШ им Н.К. Крупской);

Самбо (учебный Центр олимпийской подготовки по дзюдо);

Ушу (дворец спорта «Юность»).

Всего будет разыграно 48 комплектов наград. Награждение победителей и призеров соревнований, а также торжественную церемонию закрытия Игр планируется провести в челябинской ледовой арене «Трактор» — крупнейшем в регионе спортивном объекте, становившемся площадкой для проведения значимых международных спортивных соревнований.