Достал телефон и начал снимать: что запечатлел Алексей Текслер во время визита на челябинскую свалку

Секрет раскрыли в пресс-службе правительства Челябинской области.

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Накануне глава Челябинской области Алексей Текслер посетил закрытую городскую свалку и проверил, как идёт её рекультивация. Во время визита губернатор вдруг достал свой сотовый телефон и начал что-то снимать. В пресс-службе правительства Челябинской области объяснили, что запечатлел на камеру глава региона.

«С вершины свалки прекрасно видно промышленные площадки заводов, которые расположены в черте города, виден дым из труб. Все это и снял на свой телефон Алексей Текслер. Думаем, что видео уже смотрят чиновники и руководители предприятий. К 2024 году такой дым должен уйти в историю»,— сообщили в правительстве области.

Но также там добавили, что проделанная на бывшей городской свалке работа действительно впечатляет своими масштабами.

Напомним, в будущем на месте свалки будет холм, засеянный травой. Работы ведутся в соответствии с графиком, но работы ещё много. Однако уже на сегодняшний день в воздухе стало на 60 тысяч тонн выбросов меньше. Кроме того, в будущем будут решаться вопросы выбросов на ЧМЗ и электрометаллургическом заводе.