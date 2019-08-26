Алексей Текслер недоволен состоянием стадиона имени Ишмуратовой в Златоусте

Комплекс сдавать в конце августа, а здание находится в предаварийном состоянии.

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Сегодня, 26 августа, Алексей Текслер с рабочим визитом прибыл в Златоуст. Глава региона остался недоволен состоянием лыжно-биатлонного стадиона имени олимпийской чемпионки Светланы Ишмуратовой.

Многострадальный спортивный комплекс должны сдать к концу лета этого года. Но объект абсолютно не готов к сдаче, это отметил сам Алексей Текслер.

«Хотим объект мирового уровня сдать, а он выглядит как будто ему сто лет», — возмущенно заявил глава региона.

Под трибунами стадиона разливаются лужи, на стенах — подтеки, что говорит о высокой влажности. А значит, в спорткомплексе не предусмотрена гидроизоляция. На сооружениях текут бесшовные перекрытия. Стадион находится в предаварийном состоянии.

Также Алексей Текслер посетил местный краеведческий музей, драматический театр, познакомился с производством завода семечек «Джин» и «Златмаша», где выпускают знаменитые плиты «Мечта».