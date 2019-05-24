/ Алексей Текслер проинспектирует ремонт дороги из Челябинска в Харлуши

Обновить должны 9 километров дорожного полотна, в том числе транспортную развяку.

Ремонт дороги в Аргаяшском районе продемонстрируют Алексею Текслеру. Трасса ведет из Челябинска в Харлуши, старое покрытие уже износилось, на нем появились трещины и ямы. Ремонтируют дорожное полотно по программе «Безопасные и качественные дороги». Всего за два года должны сделать 9 километров четырехполосной дороги, в том числе транспортную развязку.

Сейчас здесь ведутся следующие виды работ: средства существующего асфальтобетонного покрытия в 5 сантиметров и выравнивающий слой в 7 сантиметров нового типа покрытия. Он впервые применяется в Челябинской области и его особенность — высокий срок службы. В июне мы планируем покрытие основной дороги закончить. Будут произведены укрепление обочины. Будет установлено 31 километр нового барьерного ограждения и новые дорожные знаки. Данный участок дороги будет полностью соответствовать БДД и современным дорогам. — сообщил руководитель управления строительства автомобильных дорог АО «Южуралмост» Константин Снегирёв.

Отметим, что протяженность дороги Челябинск-Харлуши 31 километр.