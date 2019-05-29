/ Проблемы ремонта дорог обсудили в программе «Большая студия» на ОТВ

Вопрос качества дорожного полотна остро стоит во всей Челябинской области

Сезон ремонта асфальтового покрытия открыт в Челябинской области. Где планируется замена дорожного полотна и кто будет контролировать качество работ, рассказали эксперты в эфире программы «Большая студия» на ОТВ.

Как отметил председатель челябинского областного отделения всероссийского общества автомобилистов Николай Живец, проектирование и строительство дорог является важной составляющей в первую очередь для безопасности дорожного движения.

К сожалению, с незавидным постоянством мы каждую весну говорим о состоянии дорог. Потом на протяжении летнего сезона дорожники делают дороги, латают, строят новые, по осени по дорогам ездить приятно. Но, я думаю, что такое положение не есть хорошо. Почему так получается, что хорошие дорогие превращаются в плохие? То ли действительно нет ливневок, то ли коммунальные сети под дорогами — причин очень много. — рассказал председатель челябинского областного отделения всероссийского общества автомобилистов Николай Живец.

Об этом, а также о контрактах жизненного цикла на обслуживание дорог и других темах, связанных с одной из важнейших проблем, эксперты рассказали в эфире программы «Большая студия». Программа выйдет сегодня, 29 мая, в 19:45 и 22:00 на телеканале ОТВ.