Владимир Путин посетит Магнитогорск в девятый раз

Первый визит главы государства в южноуральский город состоялся ещё в 1999 году.

Вчера, 18 июля, пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин сегодня прилетит в Магнитогорск. Планы главы государства пока остаются в секрете, однако этот визит знаменателен, поскольку именно сегодня на Южном Урале начинается празднование Дня металлурга.

Напомним, что Владимир Путин приезжает в Магнитогорск далеко не в первый раз. Последний повод был очень трагичным, поскольку связан с взрывом подъезда жилого дома 31 декабря прошлого года. Тогда под завалами погибли 39 человек. Глава государства посетил место трагедии, а также проведал пострадавших в больнице.

Впервые же Владимир Путин, тогда еще занимавший должность председателя правительства РФ, посетил Магнитогорск 27 ноября 1999 года, где посетил Магнитогорский металлургический комбинат, пообщался с сотрудниками, а также обсудил вопросы развития Челябинской области.

В качестве Президента РФ первый визит Владимира Путина в Магнитогорск состоялся 9 декабря 2000 года. Глава государства вручил награды работникам ММК, а также обсудил рабочие вопросы.

Затем 2 января 2003 года Владимир Путин прилетел в Магнитогорск, чтобы провести отдых на горнолыжной базе «Абзаково» неподалеку от города. Там же Президент встретил Рождество.

16 мая 2005 года глава государства также не задержался надолго в Магнитогорске и из него выехал в музей-заповедник Аркаим, где посмотрел находки археологов, а также побывал со студентами Челябинского государственного университета на раскопках.

24 июля 2009 года во время работы в качестве премьер-министра РФ Владимир Путин запустил в эксплуатацию два производственных объекта на Магнитогорском металлургическом комбинате – толстолистовой стан «5000» и агрегат нанесения полимерных покрытий. Также обсуждалась возможности государственной поддержки отрасли. Через два года 15 июля вновь состоялся визит Владимира Путина на ММК, но уже для запуска в эксплуатацию стана «2000».

Последний визит до трагических событий в декабре этого года состоялся 16 июля 2012 года, когда Владимир Путин вновь прибыл на Магнитогорский металлургический комбинат. Глава государства не только пообщался с сотрудниками предприятия, но и также обсудил перспективы черной металлургии.