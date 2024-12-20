Алексей Текслер принял участие в заседании Госсовета по итогам Года семьи

Южный Урал активно поддерживает супругов и их детей

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в заседании Государственного совета в Кремле под председательством президента Владимира Путина. Там подвели итоги Года семьи и обсудили вопросы поддержки семей с детьми. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков рассказал о новых мерах поддержки в рамках нового нацпроекта «Семья». Он объединяет программы для молодых и многодетных семей, старшего поколения, а также развития детского здравоохранения, укрепления репродуктивного здоровья, совершенствования инфраструктуры культуры и продвижения семейных ценностей.

«Регионы также вводят свои, дополнительные меры. В результате наших совместных усилий растет число семей, которые с помощью государства смогли преодолеть сложные жизненные ситуации. Будем и дальше работать по этому направлению»,— отметил Владимир Путин.

В Челябинской области по поручению губернатора Алексея Текслера в Год семьи приняты новые меры социальной поддержки в дополнение к существующим:

установлен региональный семейный капитал в 1 миллион рублей для студенческих семей;

введена ежегодная денежная выплата 10 тысяч рублей на одежду для школы;

установлена ежемесячная выплата 618 рублей на проезд в общественном транспорте для детей из многодетных семей;

увеличен до 2,5 тысячи рублей размер ежемесячной выплаты на услуги ЖКХ для многодетных семей;

до 100% величины прожиточного минимума для детей вырос размер ежемесячной денежной выплаты на второго ребенка (14,7 тысячи рублей);

учрежден региональный знак отличия «Семейное счастье» для семей, проживших в браке 50 лет и более.

В Челябинской области продолжает действовать региональный материнский капитал (128 тысяч рублей). При рождении в семьях одновременно трех и более детей и имеющих квартиру площадью меньше установленных норм из госжилфонда предоставляются квартиры по договору соцнайма (в дальнейшем ее можно приватизировать). Образцовые семьи получают знаки отличия «Материнская слава» и «Семейная доблесть».