Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в заседании Государственного совета в Кремле под председательством президента Владимира Путина. Там подвели итоги Года семьи и обсудили вопросы поддержки семей с детьми. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков рассказал о новых мерах поддержки в рамках нового нацпроекта «Семья». Он объединяет программы для молодых и многодетных семей, старшего поколения, а также развития детского здравоохранения, укрепления репродуктивного здоровья, совершенствования инфраструктуры культуры и продвижения семейных ценностей.
«Регионы также вводят свои, дополнительные меры. В результате наших совместных усилий растет число семей, которые с помощью государства смогли преодолеть сложные жизненные ситуации. Будем и дальше работать по этому направлению»,— отметил Владимир Путин.
В Челябинской области по поручению губернатора Алексея Текслера в Год семьи приняты новые меры социальной поддержки в дополнение к существующим:
- установлен региональный семейный капитал в 1 миллион рублей для студенческих семей;
- введена ежегодная денежная выплата 10 тысяч рублей на одежду для школы;
- установлена ежемесячная выплата 618 рублей на проезд в общественном транспорте для детей из многодетных семей;
- увеличен до 2,5 тысячи рублей размер ежемесячной выплаты на услуги ЖКХ для многодетных семей;
- до 100% величины прожиточного минимума для детей вырос размер ежемесячной денежной выплаты на второго ребенка (14,7 тысячи рублей);
- учрежден региональный знак отличия «Семейное счастье» для семей, проживших в браке 50 лет и более.
В Челябинской области продолжает действовать региональный материнский капитал (128 тысяч рублей). При рождении в семьях одновременно трех и более детей и имеющих квартиру площадью меньше установленных норм из госжилфонда предоставляются квартиры по договору соцнайма (в дальнейшем ее можно приватизировать). Образцовые семьи получают знаки отличия «Материнская слава» и «Семейная доблесть».