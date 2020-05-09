Алексей Текслер поздравил своего дедушку с Днём Победы

Из-за ситуации с коронавирусом разговор состоялся по видеосвязи.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Послушать 00:00

Из-за эпидемии коронавируса глава Челябинской области не смог приехать со своей семьёй к своему дедушке, рядовому Зотову Анатолию Михайловичу, ветерану Великой Отечественной войны. Однако семья поздравила героя войны посредством видеосвязи.

«Дед, привет, дорогой, любимый! Я от всей нашей семьи хочу поздравить тебя с Днём Победы! Спасибо тебе и всему твоему поколению за жизнь, за мирное небо, за саму возможность ходить по этой земле, иметь детей»,— сказал губернатор.

Рядом с Алексеем Текслером сидел и его сын Миша, и первоклассник тоже присоединился к поздравлениям отца.

«Здравствуй, дорогой дедушка! С праздником тебя, с Днём Победы!»— произнёс Миша.

Анатолий Михайлович поблагодарил правнука, а Алексей Текслер предложил ему передать пожелания для жителей Челябинской области.

«Я в Челябинской области прожил 72 года. Я доволен, я там получил соответствующее образование, хорошую специальность, и сейчас скучаю. От души всех поздравляю с большим праздником Днём Победы! Я принимал участие в этой победе. В 1942 году призвали в армию, мне было 18 лет, а уже 13 февраля 1943 года я получил тяжёлое ранение и полгода находился в госпитале. И вернулся оттуда инвалидом Отечественной войны»,— рассказал Анатолий Михайлович.

Алексей Текслер вместе со своим сыном ещё раз поздравили дедушку с праздником и пожелали ему всего самого наилучшего, а самое главное — крепкого здоровья.