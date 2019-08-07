Алексей Текслер пригласил детей на «Кубок Губернатора»

Хоккейный матч стартует уже 10 августа.

5 августа Алексей Текслер совершил рабочий визит в Усть-Катавский городской округ, где лично пригласил мальчишек, играющих во дворе, на хоккейный матч. Об одном интересном случае из этой поездки глава региона рассказал на своей странице в «ВКонтакте».

Неподалеку от школы посёлка Шубино Алексей Текслер встретился с группой мальчиков в футбольной форме. Пообщавшись с детьми выяснилось, что, несмотря на то, что ребята хорошо играют в команде, заниматься им по сути негде. В поселке нет специально оборудованного поля для тренировок, школьникам пришлось самим сделать площадку для игры.

«Попросил показать, что у них за поле такое. Оказалось, что оно самодельное. В итоге, поможем детям со спортивной площадкой», — написал глава региона.

Также Алексей Текслер пригласил ребят на один из матчей Кубка Губернатора Челябинской области по хоккею, который начнется совсем скоро. Напомним, что по итогам поездки по Усть-Катавскому городскому округу глава региона поручил построить лыжную базу, физкультурно-оздоровительный центр, а также выделил деньги на крытый каток в районном центре. О других решениях, которые принял Алексей Текслер, вы можете узнать, пройдя по этой ссылке.