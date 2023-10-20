Алексей Текслер предупредил промышленников-загрязнителей об ответственности за выбросы

В совещании с губернатором и председателем комитета по экологии Госдумы Дмитрием Кобылкиным приняли участие шесть крупных компаний

В Челябинске 20 октября на площадке ЧТПЗ прошло совещание с промышленниками по федеральному проекту «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». В ходе совещания с участием председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрия Кобылкина губернатор Алексей Текслер выделил лидеров экологической работы и предприятия-аутсайдеры, передает пресс-служба правительства региона. Алексей Текслер напомнил об ответственности за недостижение квот по выбросам.

Представители крупнейших промышленных предприятий Южного Урала вместе подвели промежуточные итоги реализации экологических соглашений: ПАО «ММК», ПАО «Мечел», ПАО «Трубная металлургическая компания», ПАО «Форвард Энерго» Энергосистема «Урал», АО «Челябинский цинковый завод», АО «Челябинский трубопрокатный завод».





Напомним, от Челябинской области в проекте «Чистый воздух» участвуют два города — Челябинск и Магнитогорск. Но и другие города региона с развитой промышленностью подключились к проекту и заключили двухсторонние соглашения. На сегодняшний день, кроме 16 заключенных ранее предприятиями Челябинска и Магнитогорска, действуют еще 33 подобных соглашения.

Алексей Текслер подчеркнул, что предприятия выполняют озвученные соглашениями обязательства, модернизируют производство, сокращая выбросы. В числе лидеров губернатор назвал ММК (г. Магнитогорск), РМК (г. Карабаш), «Магнезит» (г. Сатка), ЧТПЗ (г. Челябинск), Цинковый завод (г. Челябинск), «Форвард Энерго» (г. Челябинск).

«Если кто-то лет 10 назад был в Карабаше и сейчас город — это действительно небо и земля: современное металлургическое предприятие, которое входит в состав РМК, проведены все мероприятия, связанные с технологией. Предприятие много вкладывает в то, чтобы вид Карабаша изменился: активно вкладывается в рекультивацию хвостохранилищ, в городскую инфраструктуру, пруд, который находится рядом с предприятием, почищен, построены цветовой фонтан, набережная. Все выглядит совершенно по-другому, невозможно сравнить с тем, что было», — отметил Алексей Текслер.



Так, в областном центре на 63 тысячи тонн сократился объем выбросов в атмосферу только за счет рекультивации городской свалки. Кстати, теперь на полигоне построят цветочную оранжерею для украшения улиц города.

«Еще два предприятия — Мечел и ЧЭМК, два главных загрязнителя в Челябинске, свои проекты тоже реализуют, хотя им надо ускоряться. Хочу сказать, что те изменения законодательства, которые в настоящий момент либо приняты (в части комплексных экологических разрешений), либо будут в ближайшее время приняты (имею в виду штрафы за несоблюдение квот по выбросам после 2026 года) — это все нам поможет добиться полного и безусловного выполнения четырехсторонних соглашений, квот, которые были в 2022 году утверждены в рамках закона о квотировании. Добиться полного выполнения поручения президента и указа президента, добиться национальных целей развития в рамках проекта „Экология“», — акцентировал Алексей Текслер.

Губернатор озвучил позицию властей: челябинские города должны быть чистые.

«И здесь уже нет обсуждения: делать или не делать. Точно делать, других вариантов нет. Те, у кого есть какие-то сложности, в том числе объективные, все равно должны реализовать экологические программы на 100%. Большинство коллег это понимает, поддерживает, я за это благодарю, мы сделаем наши города чистыми», — резюмировал глава региона.



Дмитрий Кобылкин подчеркнул, что жители промышленных городов очень чутко относятся к экологической политике и решениям по ее улучшению.

«Население хочет знать текущую ситуацию, какие меры принимают органы власти, главное, какую ответственность несут компании-загрязнители. По мере организации экспериментов по квотированию выбросов мы видим, что некоторые моменты еще предстоит доработать, какие решения приняты на данный момент и то, что мы планируем сделать», — пояснил он.

Председатель комитета Госдумы по экологии напомнил промышленникам о законе квотирования выбросов и о поручении президента РФ — установить административную ответственность за недостижение квот по выбросам. Соответствующий законопроект правительство РФ должно внести в парламент в ближайшее время.