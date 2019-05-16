/ Алексей Текслер предупредил о жестком контроле за реализацией нацпроектов

Глава Челябинской области Алексей Текслер во время совещания с главами муниципалитетов региона обратил внимание на то, что с мэров и глав поселений будет жесткий спрос не только на областном, но и на федеральных уровнях касательно реализации национальных проектов. Врио губернатора подчеркнул, что сейчас имеются вопросы к тому, как реализуется 204 указ президента.

Не все руководители до конца понимают, не могут назвать планы, мероприятия, которые в рамках нацпроектов планируются по территориям. Обратите внимание, все идет с головы. Если вы не до конца понимаете, то и сотрудники не до конца поймут. Надо навести порядок по организации работы, работе проектных офисов. За это буду жестко спрашивать, и не только я, но и федеральное правительство. — сказал Алексей Текслер.

Алексей Текслер также добавил, что это можно считать «последним предупреждением», которое, в том числе, касается и правительства Челябинской области.

Напомним, что сегодня, 16 мая, проходит совещание Алексея Текслера с руководителями муниципалитетов Челябинской области. В повестке встречи такие вопросы как итоги отопительного сезона, организация летней оздоровительной кампании и подготовка к переходу на цифровое вещание.

Прямая трансляция совещания доступна на сайте 1obl.tv.