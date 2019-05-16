Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
64.85 -0.45 72.69 -0.68
Челябинск
сейчас
 
+22 °C
завтра
 
+14 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Алексей Текслер предупредил о жестком контроле за реализацией нацпроектов

Алексей Текслер предупредил о жестком контроле за реализацией нацпроектов

сегодня в 10:42
  |  Общество

Глава Челябинской области Алексей Текслер во время совещания с главами муниципалитетов региона обратил внимание на то, что с мэров и глав поселений будет жесткий спрос не только на областном, но и на федеральных уровнях касательно реализации национальных проектов. Врио губернатора подчеркнул, что сейчас имеются вопросы к тому, как реализуется 204 указ президента.

Не все руководители до конца понимают, не могут назвать планы, мероприятия, которые в рамках нацпроектов планируются по территориям. Обратите внимание, все идет с головы. Если вы не до конца понимаете, то и сотрудники не до конца поймут. Надо навести порядок по организации работы, работе проектных офисов. За это буду жестко спрашивать, и не только я, но и федеральное правительство. — сказал Алексей Текслер.

Алексей Текслер также добавил, что это можно считать «последним предупреждением», которое, в том числе, касается и правительства Челябинской области.

Напомним, что сегодня, 16 мая, проходит совещание Алексея Текслера с руководителями муниципалитетов Челябинской области. В повестке встречи такие вопросы как итоги отопительного сезона, организация летней оздоровительной кампании и подготовка к переходу на цифровое вещание.

Прямая трансляция совещания доступна на сайте 1obl.tv.

Общество
Челябинцы рассказали, какие надежды возлагают на нового главу региона Алексея Текслера
сегодня в 12:46
Челябинцы рассказали, какие надежды возлагают на нового главу региона Алексея Текслера
Общество
Уборку мусора на территории Челябинской области раскритиковал Алексей Текслер
сегодня в 11:15
Уборку мусора на территории Челябинской области раскритиковал Алексей Текслер
Политика
Алексей Текслер проведет областное совещание в прямом эфире
вчера в 20:00
Алексей Текслер проведет областное совещание в прямом эфире
Политика
«Разворот Текслера» назвали лучшей практикой регионального управления
вчера в 15:58
«Разворот Текслера» назвали лучшей практикой регионального управления
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Общество
Град и грозы обрушатся ночью на Челябинскую область
сегодня в 16:00
Град и грозы обрушатся ночью на Челябинскую область
Спорт
Дзюдоисты Челябинской области завоевали семь медалей на чемпионате России среди глухих
сегодня в 15:58
Дзюдоисты Челябинской области завоевали семь медалей на чемпионате России среди глухих
Общество
В Челябинске откроются сразу несколько фудмаркетов
сегодня в 15:52
В Челябинске откроются сразу несколько фудмаркетов
Происшествия
Возле челябинской школы нашли «мины»
сегодня в 15:30
Возле челябинской школы нашли «мины»
Хоккей
План тренировок перед сезоном опубликовал магнитогорский «Металлург»
сегодня в 15:22
План тренировок перед сезоном опубликовал магнитогорский «Металлург»
Спорт
Зарядку в центре города провел защитник «Трактора» Артем Бородкин
сегодня в 15:14
Зарядку в центре города провел защитник «Трактора» Артем Бородкин
Спорт
Южноуральские дзюдоисты добыли три награды на чемпионате Европы среди полицейских
сегодня в 15:07
Южноуральские дзюдоисты добыли три награды на чемпионате Европы среди полицейских
Общество
Граждане России могут получить дополнительный выходной день
сегодня в 14:49
Граждане России могут получить дополнительный выходной день
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6