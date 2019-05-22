/ Реализацию нацпроекта «Чистый воздух» обсудили в Челябинске

Основные работы ведутся в областной столице и в Магнитогорске.

Что нужно для реализации на территории Челябинской области проекта «Чистый воздух» и сколько денег на это уйдет, выяснили в ходе публичных обсуждений. Челябинск получит 75 миллиардов рублей, их направят из федерального бюджета на снижение выбросов и очищение воздуха. Почти 7 миллиардов получит Магнитогорск, перед вторым по численности городом региона стоят такие же задачи. Реализация экологических программ проекта уже началась.

Сейчас еще не приходится говорить о рейтинговании. Мы в начале пути. Отстраиваем систему. И после этого уже можно будет говорить о практике успешной. Я со своей стороны хотел бы отметить, что есть определенные успехи у Челябинска в этой связи. — сообщил руководитель проектного офиса нацпроекта «Чистый воздух» Александр Власов.

Одна из главных задач, стоящих перед Челябинском, — рекультивация городской свалки. Вторая, но не менее важная, — снижение выбросов на 38%, для этого заводы должны реализовывать природоохранные и экологические мероприятия.

Как известно, там выбросы достаточно серьезные. В Магнитогорске такая же проблема, но чуть меньше 16 тысяч тонн, в Челябинске 60. Это нижняя граница, все зависит еще от погодных условий, от того, как выделяются газы. — рассказал и.о. министра экологии региона Сергей Лихачев.

Эксперты также предполагают, что реализация нацпроекта позволит привлекать в регион инвестиции.