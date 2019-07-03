Еженедельный мониторинг за нацпроектами идет в Челябинской области

Глава региона Алексей Текслер сообщил о ходе работ.

Как Челябинская область работает с нацпроектами, рассказал Алексей Текслер. Совещанием руководил премьер-министр Дмитрий Медведев, встреча состоялась с помощью видеосвязи.

Особое внимание, сообщил глава региона, уделяется ремонту дорог и повышению качества жизни в городах. Предпринимателям Магнитогорска и Кыштыма станет проще вести дела, потому что в этих городах откроют отделения «Территории бизнеса», а в Сосновском районе появится библиотека с игровыми зонами.

«Качественная и своевременная реализация национальных проектов — абсолютный приоритет для правительства региона. Осуществляется еженедельный мониторинг, исполнители несут персональную ответственность», — сказал Алексей Текслер.

С помощью нацпроектов в 2019 году уже построили 6 новых детсадов, добавили 1300 мест в 9 дошкольных учреждениях. 2 школы строят в Челябинске, одну реконструируют в Нязепетровске. В Миассе скоро появится центр цифрового образования, а для сельских территорий закупили несколько автоклубов, они будут передвижными.