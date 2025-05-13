Петунии для улиц Челябинска выращены на месте бывшей городской свалки

Там работает уникальная теплица на энергии от биогаза

С 19 мая на улицах Челябинска начнут высаживать тысячи цветов: в кашпо вдоль дорог и на клумбах. Процесс высадки продлится до середины июня. Цветы выращены и выхожены в теплице, которая работает на месте рекультивированной городской свалки. Об этом сообщил мэр Алексей Лошкин во время посещения объекта.





В круглогодичной теплице подготовили более 25 тысяч растений. Это петуния, сальвия, агератум, львиный зев, колеус, цинерария. Есть саженцы хвойных и декоративных кустарников.





Теплица представляет собой модульное здание площадью 720 квадратов. Внутри ожидаемо тепло. В большом помещении в четыре ряда установлены пятиэтажные стеллажи. Там и развиваются растения.





Помогает развитию светодиодное освещение. Электроэнергию для него получают за счет свалочного биогаза, что значительно снижает расходы на эксплуатацию комплекса.

«Здесь применяется новая технология, которая позволяет совершить ускоренный рост цветка фактически за одни сутки, преодолевая рост четырех суток в естественной среде. Это достигается благодаря специальному освещению и подкормке посадочного материала с определенным интервалом», — рассказал Алексей Лошкин.

За тепличным хозяйством следят рабочие. В хозяйственной части помещения во время визита мэра работали агрономы. Девушки приступили к обязанностям осенью прошлого года. Они пересаживали крохотную петунию в контейнеры побольше.





За час вдвоем девушки пересаживают до 208 растений. Но не только это входит в их обязанности. Теплица круглогодичная, растения надо чистить, следить за температурой и поливом.

Глава города отметил, что с каждым годом цветов в Челябинске будет больше. Прорабатывается вопрос по строительству еще одного тепличного комплекса на улице Индивидуальной. Комплекс будет больше по площади. Новая теплица позволила бы кратно увеличить число цветов для высадки на улицы города.

Сам холм бывшей свалки сейчас напоминает альпийскую горку. Ярко-зеленую траву аккуратно подстригают газонокосилки с дистанционным управлением.





Напомним, рекультивация челябинской свалки позволила сократить объем выбросов в атмосферу города на 30%. Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер отмечал, что благодаря использованию современных технологий удалось существенно снизить нагрузку на атмосферу города и полностью прекратить сброс фильтрата в окружающую среду. По мере завершения биологической рекультивации территория бывшей свалки может быть преобразована в экопарк, что задает новый вектор развития городского пространства и открывает новые перспективы для использования рекультивированных земель.