В Челябинске 17 апреля начали остановку самого вредоносного производства

Через 67 дней цех будет закрыт

Сегодня, 17 апреля, в Челябинске запустили безопасную остановку электродного производства. В историческом событии приняли участие губернатор Алексей Текслер и министр экологии региона Игорь Гилев, передает корреспондент ИА «Первое областное».

По поручению президента Владимира Путина остановку электродного производства проводят безопасно.

«Сегодня по-настоящему историческое событие для Челябинска. 95 лет назад первым крупным промышленным предприятием, которое заработало в Челябинске, стал как раз Челябинский электрометаллургический комбинат — первенец индустриализации. За 95 лет многое изменилось, совсем другие требования, в том числе к экологии. Предприятие находится близко к центру города. Поэтому принято решение об остановке самого вредного производства, которое сегодня находится в городе», — подчеркнул Алексей Текслер.





Остановка производства будет длиться 67 дней, это связано со спецификой технологических процессов. Уже летом жители Челябинска смогут почувствовать экологический эффект.

«После остановки электродного производства выбросы уменьшатся на 330 тонн в год. Но что еще важнее, будет прекращен выброс возникающих при обжиге электродов таких вредных веществ, как бензапирен, формальдегид, диоксид азота, диоксид серы, моноокись углерода (угарный газ) и пыль каменного угля. С этого момента комбинат станет практически безопасным с экологической точки зрения предприятием», — отметил гендиректор ЧЭМК Анатолий Бровко.





Сотрудники предприятия по решению руководства комбината будут переведены в другие подразделения.

«Так получилось, что завод со всех сторон оказался окружен жилыми районами, кварталами. Естественно, он вносил неудобства в жизнь граждан. И экологическое законодательство за эти годы претерпело большие изменения в плане ужесточения норм и требований. Несмотря на то что по сравнению с 2017 годом у нас уже более чем на 47% челябинских выбросов уменьшены, это еще один шаг к качественной жизни жителей города», — пояснил министр экологии региона Игорь Гилев.





ЧЭМК — крупнейший производитель электроферросплавов, а также угольной и графитированной электродной продукции. Комбинат построен более 95 лет назад, когда на Урале начала развиваться металлургическая промышленность.