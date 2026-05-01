Алексей Текслер: «Праздник Весны и Труда означает добрые начинания»

В Челябинской области гордятся трудовыми традициями

Сегодня, 1 мая, в Челябинской области и всей России отмечают Праздник Весны и Труда. Каждый год южноуральцы встречают его со светлым настроением и множеством планов на будущее, стремясь к новым профессиональным вершинам.

Челябинская область может похвастаться крепкими трудовыми традициями, отметил губернатор Алексей Текслер.

«Регион гордится своими достижениями в промышленности и сельском хозяйстве, науке и образовании, культуре и спорте. Успешное социально-экономическое развитие Южного Урала, его лидирующие позиции во многих отраслях — все это достигнуто вашими силами и вашим самоотверженным трудом, дорогие земляки»,— обратился к южноуральцам глава региона.

Алексей Текслер выразил уверенность в том, что большая и слаженная работа на благо региона и страны поможет преодолеть исторические вызовы и обеспечить технологический суверенитет.

Интересно, что Праздник Весны и Труда начали отмечать еще в конце XIX века. Тогда это был День солидарности рабочих: люди боролись за свои трудовые права. Праздник носил общественно-политический характер. В XX веке он сменил несколько названий и смыслов. В 1992 году были приняты название и идеология праздника, которые сохраняются до сих пор: сейчас это Праздник Весны и Труда, который воспевает красивое время года, расцвет природы и труд на благо Родины.

Традиционно в честь праздника проходят концерты, автопробеги, разные акции. В Челябинске, например, 2 мая пройдет традиционная легкоатлетическая эстафета. Напоминаем: для ее проведения ограничат движение, а автобусы пустят по измененным маршрутам.

К слову, в ряде округов Челябинской области ввели запрет на шашлыки на природе на майские праздники.