В Челябинске 2 мая автобусы объедут места проведения велогонки и марафона

Для спортивных соревнований перекроют проспект Ленина

В субботу в Челябинске пройдут марафон и велогонка. Организаторы перекроют проспект Ленина с шести утра до трех часов дня. Участок дороги ограничат от улицы Цвиллинга до Лесопарковой, сообщает портал «ФедералПресс».

Общественный транспорт поедет в объезд. Автобусы пустят по Тимирязева, Сони Кривой и Труда, сообщает автобусный парк Челябинска.

Маршрут № 2 «Чурилово» — «Петра Столыпина» проследует через Свободы, Тимирязева, Сони Кривой и Лесопарковую. Автобус № 4 «Мамина» — «Парк Гагарина» поедет той же дорогой до выезда из центра.

Маршрут № 14а «Новосинеглазово» — «АМЗ» изменит схему на участке от железнодорожного вокзала. Транспорт направится по Свободы, Тимирязева и Воровского.

Автобус № 58 «ЧВВАКУШ» — «Чистопольская» будет следовать через Братьев Кашириных, Северо-Крымскую, Труда, Цвиллинга, Тимирязева, Воровского и Доватора. Маршрут № 64 «Автобусный парк» — «Железнодорожный вокзал» поедет по Братьев Кашириных и Свободы.

Автобус № 81 «Чистопольская» — «Парк Гагарина» пустят через Доватора, Энгельса и Сони Кривой.

