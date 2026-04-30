Четыре округа Челябинской области ввели запрет на майские шашлыки на природе

Пожарить мясо здесь можно только на личном садовом участке и в закрытой жаровне

В майские праздники многие семьи стараются выехать на природу, на шашлыки. Но сухой и теплой весной такой отдых может обернуться внушительным штрафом. Рассказываем, где и как в мае можно пожарить мясо в Челябинской области.

На большей части территории региона прямого запрета на мясные вылазки нет. Но если вы собираетесь разводить огонь на природе, в любом случае стоит соблюдать меры предосторожности, так как порывы ветра с легкостью отнесут искры костра на сухую листву — и начнется пожар.

А в четырех территориях региона, где объявлен противопожарный режим, действуют строгие ограничения по шашлыкам на майские праздники. Это Кизильский, Красноармейский, Кунашакский и Еткульский округа.

«В период действия противопожарного режима запрещается разведение костров, выжигание сухой растительности, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях, землях сельскохозяйственного назначения, а также проведение иных пожароопасных работ», — рассказали журналисту ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Кроме того, подчеркивают в пресс-службе, на этих территориях запрещено разводить открытый огонь для приготовления пищи.

«Приготовление допускается в специальных несгораемых емкостях (например, мангалах, жаровнях) на земельных участках частных домовладений. Расстояние от очага до зданий, сооружений и других построек при этом должно быть не менее пяти метров. А земля вокруг емкости должна быть очищена от горючих материалов в радиусе не менее двух метров», — подчеркивают в МЧС.

При этом человек должен постоянно находиться рядом с мангалом или жаровней и иметь наготове мобильный телефон и воду.

В ветреную погоду приготовление пищи даже на мангале запрещено.

