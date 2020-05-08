Алексей Текслер поблагодарил южноуральских медиков за работу

Кроме того, губернатор поздравил врачей с Днем Победы.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в видеоконференции, организованной министерством здравоохранения региона. На связи были медицинские учреждения из муниципалитетов Челябинской области.

«Подключился к вашей видеоконференции, чтобы сказать слова благодарности вам и в вашем лице всем нашим медикам, которые сейчас находятся на линии огня, буквально на передовой борьбы с коронавирусом. В преддверии Дня Победы такая терминология вполне уместна и понятна. Спасибо за ваше служение людям, за каждодневный риск и готовность прийти на помощь. Завтра мы вместе со всей страной будем отмечать юбилей Великой Победы», — подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона поздравил всех с Днем Победы и отметил, что в сложившейся ситуации врачи олицетворяют докторов и медсестер, которые в военное время работали на передовой. Так и сейчас медработники ведут активную борьбу с невидимым врагом всего мира — коронавирусной инфекцией.