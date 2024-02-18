Владимир Путин отметил челябинских военных, участвовавших в освобождении Авдеевки

Верховный главнокомандующий ВС РФ объявил благодарность южноуральским танкистам

17 февраля военнослужащие из Челябинской области вместе с другими бойцами полностью овладели городом Авдеевка в ДНР. Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин объявил благодарность войскам и генерал-полковнику Андрею Мордвичеву, сообщает пресс-служба Кремля.

«В боях за Авдеевку отличились соединения и воинские части: 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й армии; 35-й отдельной мотострелковой бригады, 55-й отдельной мотострелковой бригады, 74-й отдельной мотострелковой бригады 41-й армии; 1-й отдельной мотострелковой бригады, 9-й отдельной мотострелковой бригады, 114-й отдельной мотострелковой бригады, 1454 мотострелкового полка, 10-го танкового полка 1-го армейского корпуса; 6-го танкового полка, 80-го танкового полка, 239-го танкового полка 90-й танковой дивизии»,— говорится в телеграмме.

Напомним, полка из состава 90-й гвардейской танковой дивизии дислоцируются в Чебаркуле Челябинской области.

Летом 2023 года челябинские военнослужащие проявили мужество и доблесть в ходе специальной военной операции, и ребят наградили медалями Суворова прямо неподалеку от места сражения.