Алексей Текслер поблагодарил челябинских военных, участвовавших в освобождении Авдеевки

Накануне бойцы вытеснили врага с территории города, расположенного в ДНР

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поблагодарил военных из состава 90-й гвардейской танковой дивизии, которые принимали участие во взятии Авдеевки. В телеграмме, направленной на имя командира войскового соединения Виктора Киндеева, глава региона отметил высокую профессиональную подготовку и героизм, которые бойцы проявили в боях за город. Текст телеграммы приводит правительство Челябинской области.

«С первых дней специальной военной операции бойцы 90-й гвардейской танковой дважды Краснознаменной дивизии ЦВО достойно выполняют поставленные задачи. Не жалея себя, защищают мирных жителей Донбасса. Взятие Авдеевки стало очередным подтверждением высочайшего профессионализма наших военных, их личного мужества, стойкости, верности присяге и своей Родине. Искренне горжусь нашими бойцами, героическими земляками-южноуральцами! Скорбим о тех, кто отдал жизни, выполняя эту важную боевую задачу. Южный Урал, родной Чебаркуль ждут бойцов с Победой!»,— говорится в телеграмме.

Ранее благодарность бойцам, принявшим участие в освобождении Авдеевки, выразил Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин.