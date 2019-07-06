В Троицке на Сабантуе шторм снёс палатки

Ночью сильный ветер снёс палатки и повредил большую часть конструкций, подготовленных к празднику.

Сегодня, 6 июля, в Троицке пройдёт самый масштабный Сабантуй на Южном Урале. Областной Сабантуй чуть не был сорван природной стихией.

Накануне ночью разбушевавшийся ветер снёс большую часть палаток и повредил множество конструкций. Никто не пострадал. Однако празднование областного Сабантуя было на грани срыва.

Но, как сообщают организаторы, все палатки уже заменили на новые, которые были привезены из столицы Южного Урала. Так что никакой шторм не смог помешать в этот прекрасный день радоваться национальному празднику.

Алексей Текслер также был обеспокоен проведением Сабантуя, но пресс-секретарь главы Челябинской области отметил, что всё идёт по плану и шторм не помешал празднику.

«Мы уже прибыли на площадку. Праздник идёт, и всё в порядке», — рассказал корреспонденту сайта «Первый областной» Сергей Зюсь.

Сабантуй — народный татарский и башкирский праздник окончания весенних полевых работ.



