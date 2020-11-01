2:0
ПЕРВЫЙ ПЕРЕРЫВ. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ
КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА
20 мин — Очередной бросок от челябинцев — шайба уходит далеко выше ворот.
19 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
19 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. «Металлург» №19 Семен Кошелев (№16 Сергей Плотников, №55 Егор Мартынов)
18 мин — Пошел Калинин на ворота «Металлурга» и сумел даже бросить!
18 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №11 Лукаш Седлак, подножка, 2 мин.
17 мин — Бросал низом шайбу Томаш Гика, а Лукаш Седлак пытался добить ее в буквально пустые ворота хозяев! И не получается это сделать у игроков.
16 мин — Удача сейчас была на стороне «Трактора»! Мозякин вновь побежал на ворота челябинцев. Роман Вилл и рикошет от ворот действительно спасли «черно-белых».
15 мин — Здорово успел к шайбе Ярослав Косов. Только вот до броска дело не дошло — не было рядом партнеров. Только Потом Илья Карпухин все=таки смог докатиться до ворот Олкинуоры и сделать бросок. Шайба оказалась в ловушке голкипера.
15 мин — Бросок в ближний угол по воротам Романа Вилла блокируется голкипером. Завелись магнитогорцы
14 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
14 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. «Металлург» №10 Сергей Мозякин (№6 Тэйлор Бек, №44 Егор Яковлев)
12 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №74 Виталий Кравцов, выброс шайбы, 2 мин.
12 мин — Оставили одного Андрея Нестрашила челябинцы! Очень опасно было!! Виталий Кравцов сумел добраться первым до шайбы, чтобы заблокировать летящий прямиком в ворота снаряд.
11 мин — Андрей Чибисов красиво снес ворота «Трактора». Небольшая пауза в игре.
11 мин — Очередная попытка игроков «Металлурга» нанести бросок была заблокирована.
10 мин — Как всегда творят чудеса Томаш Гика и Лукаш Седлак! Был отличный момент у Лукаша забросить шайбу, но чуть-чуть это не удалось. Не сумел он обыграть голкипера.
9 мин — Буквально ложатся на лед игроки «Трактора», чтобы помешать шайбе дойти до ворот Романа Вилла.
9 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
8 мин — Долго держат шайбу игроки «Металлурга». И постоянно ее теряют. Чем воспользовались Руслан Карлин и Ярослав Косов, которые побежали на ворота Олкинуоры.
7 мин — Хорошо играют челябинцы в меньшинстве. Не дают они хозяевам льда закрепиться в зоне атаки.
7 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №22 Алексей Бывальцев, игра высоко поднятой клюшкой, 2 мин.
6 мин — Бросок от игрока «Металлурга» по воротам «черно-белых» оказался неудачным. Но инициатива сейчас полностью у магнитогорцев.
5 мин — «МЕТАЛЛУРГ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
5 мин — Бросок низом от Томаша Гики после долгого розыгрыша — и не удалось это большинство у челябинцев.
4 мин — Долго не могли закрепиться челябинцы в зоне «Металлурга». Но сумел Ник Бэйлен бросить шайбу прямиков в голкипера хозяев. Поймал эту шайбу Олкинуора.
3 мин — УДАЛЕНИЕ. «Металлург» №44 Егор Яковлев, подножка, 2 мин.
3 мин — Первый бросок «Трактора» по воротам Юхо Олкинуоры
2 мин — Несколько пауз случилось. Пока лишь раскатываются команды. Полыгалов прорывался к воротам в одиночку, Антипин выбил шайбу с клюшки
1 мин — Сразу челябинцы завладели шайбой и инициативой.
НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА
НАЧАЛО МАТЧА
Тренерские штабы определились с игровыми составами!
Добрый вечер, любители хоккея в Челябинской области! «Первый областной» приветствует вас на первом «южноуральском дерби» этого сезона. Ведь челябинский «Трактор» уехал в другой конец родной области, чтобы сыграть с магнитогорским «Металлургом».
К слову, дела у «сталеваров» в последнее время идут не очень: в предыдущих трех матчах подопечные Ильи Воробьева не сумели одержать победу. Сейчас они находятся на шестом месте в Восточной конференции, с 27 очками.
При этом команда Анвара Гатиятулина, наоборот, набрала ход: победная серия «черно-белых» длится уже 4 матча. Сейчас у них в копилке 30 очков и четвертое место в турнирной таблице Востока.
Чем закончится это принципиальное противостояние? Продолжит ли «Трактор» победную серию? Или же «Металлург» прервет череду неудач и порадует своих болельщиков? Одно мы знаем точно: сегодня на льду будет жарко.
Начало игры в 17:00.