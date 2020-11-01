Текстовая трансляция «южноуральского дерби»: «Трактор» играет с «Металлургом»

Принципиальный матч проходит в Магнитогорске.

2:0



ПЕРВЫЙ ПЕРЕРЫВ. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА

20 мин — Очередной бросок от челябинцев — шайба уходит далеко выше ворот.

19 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

19 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. «Металлург» №19 Семен Кошелев (№16 Сергей Плотников, №55 Егор Мартынов)

18 мин — Пошел Калинин на ворота «Металлурга» и сумел даже бросить!

18 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №11 Лукаш Седлак, подножка, 2 мин.

17 мин — Бросал низом шайбу Томаш Гика, а Лукаш Седлак пытался добить ее в буквально пустые ворота хозяев! И не получается это сделать у игроков.

16 мин — Удача сейчас была на стороне «Трактора»! Мозякин вновь побежал на ворота челябинцев. Роман Вилл и рикошет от ворот действительно спасли «черно-белых».

15 мин — Здорово успел к шайбе Ярослав Косов. Только вот до броска дело не дошло — не было рядом партнеров. Только Потом Илья Карпухин все=таки смог докатиться до ворот Олкинуоры и сделать бросок. Шайба оказалась в ловушке голкипера.

15 мин — Бросок в ближний угол по воротам Романа Вилла блокируется голкипером. Завелись магнитогорцы

14 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

14 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. «Металлург» №10 Сергей Мозякин (№6 Тэйлор Бек, №44 Егор Яковлев)

12 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №74 Виталий Кравцов, выброс шайбы, 2 мин.

12 мин — Оставили одного Андрея Нестрашила челябинцы! Очень опасно было!! Виталий Кравцов сумел добраться первым до шайбы, чтобы заблокировать летящий прямиком в ворота снаряд.

11 мин — Андрей Чибисов красиво снес ворота «Трактора». Небольшая пауза в игре.

11 мин — Очередная попытка игроков «Металлурга» нанести бросок была заблокирована.

10 мин — Как всегда творят чудеса Томаш Гика и Лукаш Седлак! Был отличный момент у Лукаша забросить шайбу, но чуть-чуть это не удалось. Не сумел он обыграть голкипера.

9 мин — Буквально ложатся на лед игроки «Трактора», чтобы помешать шайбе дойти до ворот Романа Вилла.

9 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

8 мин — Долго держат шайбу игроки «Металлурга». И постоянно ее теряют. Чем воспользовались Руслан Карлин и Ярослав Косов, которые побежали на ворота Олкинуоры.

7 мин — Хорошо играют челябинцы в меньшинстве. Не дают они хозяевам льда закрепиться в зоне атаки.

7 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №22 Алексей Бывальцев, игра высоко поднятой клюшкой, 2 мин.

6 мин — Бросок от игрока «Металлурга» по воротам «черно-белых» оказался неудачным. Но инициатива сейчас полностью у магнитогорцев.

5 мин — «МЕТАЛЛУРГ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

5 мин — Бросок низом от Томаша Гики после долгого розыгрыша — и не удалось это большинство у челябинцев.

4 мин — Долго не могли закрепиться челябинцы в зоне «Металлурга». Но сумел Ник Бэйлен бросить шайбу прямиков в голкипера хозяев. Поймал эту шайбу Олкинуора.

3 мин — УДАЛЕНИЕ. «Металлург» №44 Егор Яковлев, подножка, 2 мин.

3 мин — Первый бросок «Трактора» по воротам Юхо Олкинуоры

2 мин — Несколько пауз случилось. Пока лишь раскатываются команды. Полыгалов прорывался к воротам в одиночку, Антипин выбил шайбу с клюшки

1 мин — Сразу челябинцы завладели шайбой и инициативой.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА

НАЧАЛО МАТЧА

Тренерские штабы определились с игровыми составами!









Добрый вечер, любители хоккея в Челябинской области! «Первый областной» приветствует вас на первом «южноуральском дерби» этого сезона. Ведь челябинский «Трактор» уехал в другой конец родной области, чтобы сыграть с магнитогорским «Металлургом».

К слову, дела у «сталеваров» в последнее время идут не очень: в предыдущих трех матчах подопечные Ильи Воробьева не сумели одержать победу. Сейчас они находятся на шестом месте в Восточной конференции, с 27 очками.

При этом команда Анвара Гатиятулина, наоборот, набрала ход: победная серия «черно-белых» длится уже 4 матча. Сейчас у них в копилке 30 очков и четвертое место в турнирной таблице Востока.

Чем закончится это принципиальное противостояние? Продолжит ли «Трактор» победную серию? Или же «Металлург» прервет череду неудач и порадует своих болельщиков? Одно мы знаем точно: сегодня на льду будет жарко.

Начало игры в 17:00.