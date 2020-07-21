Алексей Текслер побывал в подразделении пограничного управления ФСБ

Глава региона вручил лейтенантам «Наказ с кодексом чести офицера пограничника».

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в рамках рабочего визита в Варненский муниципальный район посетил подразделения Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области. Во время визита глава региона осмотрел условия, в которых служат пограничники, а также оружие и технику, которые используются для охраны рубежей.

Алексей Текслер принял участие в церемонии открытия сборов для офицеров-выпускников военных образовательных организаций, которые только приступают к службе в пограничном управлении.

«Глава региона высоко оценил готовность пограничников к решению сложных задач, поздравил молодых офицеров с началом службы, пожелал им успехов и крепкого здоровья, а также вручил лейтенантам „Наказ с кодексом чести офицера пограничника“», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.

Напомним, что сегодня, 21 июля 2020 года, у Алексея Текслера запланирована работа в Варненском муниципальном районе. Кроме военных сборов, глава региона планирует посетить Михеевский горно-обогатительный комбинат, а также принять участие в церемонии открытия спортивного комплекса в Варне.