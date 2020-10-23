Ранний матч «Трактора» в Хабаровске. Текстовая трансляция

Челябинцы проводят матч против «Амура».

2:1

ВТОРОЙ ПЕРИОД.

ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА.

Хайлайты первого периода от КХЛ. Смотрим голы и самые опасные моменты отрезка:



Статистика первого периода: Броски: 18-19; Броски в створ: 12-9; Голы: 2-1; Вбрасывания: 7-10; Блокированные броски: 5-2; Силовые приемы: 8-11; Время в атаке: 02:56-02:55; Штраф: 2-4.



КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

20 мин — В зоне «Трактора» проходит последняя минута периода. Бутузов из круга вбрасывания — шайба не долетает до владений Федотова.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

19 мин — Наброс Манухова на пятак и Кравцов бил с разворота — реагирует щитком голкипер «Амура».

18 мин — Кравцов отдал пас Манухову на синюю линию. Мощный бросок — Аликин вступает в игру.

17 мин — Калинин делает наброс на пятачок. Там стоял Берглунд, которому мешали подправить шайбу.

16 мин — Небольшая позиционка «Трактора» в составе 5 на 5 — нет опасности для ворот хабаровчан.

15 мин — Сольный прорыв Седлака заканчивается на Васильеве. Защитник хозяев применят силовой, после которого челябинцы теряют шайбу.



14 мин — Мощный наброс на ворота «Трактора» от Игнатовича. Шайба попадает в Полунина, который пытался с лёту добить, но не попал по ней.

12 мин — Советом тренера пользуется Основин. Вячеслав остановился в круге вбрасывания и бросил из-под игрока, но голкипер хозяев Евгений Аликин зафиксировал шайбу и остановил игру.



Обескураживающий отрезок для челябинцев вынудил тренерский штаб взять тайм-аут. Во время него Анвар Гатиятулин попросил своих игроков вывести шайбу в атаку и больше времени проводить в чужой зоне.

«ТРАКТОР» БЕРЁТ ТАЙМ-АУТ.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЁТА. Шайбу забросил Валерий Васильев, команда «Амур»

11 мин — Недолго счёт был равным. Валерий Васильев мощно пуляет от синей линии и забивает второй гол.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЁТА. Шайбу забросил Кирилл Рассказов, команда «Амур».

11 мин — Но уже в следующей атаке гол есть. Бросок, сейв Федотова, затем добивание Кирилла Рассказова — счёт равный.

Судьи уже приняли решение: «Шайба полностью не пересекла линию ворот». Гола нет.

Тот самый момент:





Так, тренерский штаб «Амура» не согласен со спасением челябинского вратаря. Судьи отправились смотреть, был ли гол

10 мин — «Тигры» расставились в зоне. Добивание после броска, шайба скачет по ленточке, но Иван Федотов выбрасывает её! Вот это сейв!

УДАЛЕНИЕ. За подножку на 2 минуты наказан Сергей Калинин, команда «Трактор».

9 мин — Первое большинство в матче. В атаке нарушает правила Сергей Калинин.

КОМАНДЫ ИГРАЮТ В ПОЛНЫХ СОСТАВАХ.

ГОЛ! Шайбу забросил Дмитрий Огурцов, команда «Трактор».

8 мин — Дмитрий Огурцов пользуется ошибкой защиты хозяев, выходит на удобную позицию и броском с оттяжкой прошивает Аликина в дальний угол! Первый гол защитника в сезоне!

7 мин — Формат 4 на 4. Пока только борьба у бортов, без опасных моментов.

ОБОЮДНОЕ УДАЛЕНИЕ. За грубость на 2 минуты наказан Алексей Бывальцев, «Трактор». За блокировку на 2 минуты наказан Денис Голубев, «Амур».

6 мин — Контратака челябинцев. Авцин из-под игрока — Аликин отбивает щитком. Ответ хабаровчан: Артур Гиздатуллин сделал похожий бросок — Федотов останавливает игру.

5 мин — 3,5 минуты без остановок! Пауза наступила после атаки «Трактора». Гика отдавал пас на пятачок, там подправлял в створ Лукаш Седлак, но выше полетела шайба.

4 мин — Контратака «Амура». После броска от Романа Манухова, Александр Полунин убегает 1 на 1 с Иваном Федотовым — выше ворот.

3 мин — Александр Авцин в дальний угол — Евгений Аликин отбивает в угол.

2 мин — на встречных курсах идёт игра. Вячеслав Основин получил пас из средней зоны, успел обработать шайбу, но бросил мимо. Затем Александр Горшков угрожал воротам челябинцев и также не попал в створ

1 мин — Серия неприятных моментов у ворот обеих команд. Сначала Денис Голубев заряжал с неудобной, но попал в Ивана Федотова, а в ответ Томаш Гика выдавал пас на пятачок Виталию Кравцову, но передачу остановили защитники хабаровчан.

1 мин — Стартовое вбрасывание выиграли челябинцы. Поехали!

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

НАЧАЛО МАТЧА.



Команды уже на льду. Игра начнётся после гимна России.

Составы команд на игру. «Трактор» сегодня играет без Романа Вилла, Станнислава Гареева, Олега Евенка, Владимира Бобылева и Антона Лазарева. Однако, в заявке Виталий Кравцов и Понтус Оберг! Также на игру с «Амуром» выйдут Илья Карпухин и Дмитрий Огурцов, а запасным голкипером заявлен Александр Судницин.





Привет, любителям хоккея!

Сегодня, 23 октября, «Трактор» играет ранний матч в Хабаровске. Соперником челябинцев станет «Амур». Дальневосточники в среду «хлопнули» «Ак Барс» 7:1, и, скорее всего, попытаются продолжить победную серию. При этом команды уже играли между собой в Челябинске, а та игра закончилась победой «Трактора» 5:0. По ощущениям, нас ждёт очень интересный матч.



Так ли это? Узнаем в 14:00 по челябинскому времени.