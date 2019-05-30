/ Неоправданный рост цен на услуги ЖКХ будут пресекать в Челябинской области

Алексей Текслер жестко обозначил позицию правительства.

Предел для повышения платы за услуги ЖКХ обозначил Алексей Текслер. Это уровень инфляции, и попытки любого поставщика услуги превысить его, будут пресекать. Особенно Алексей Текслер выделил плату за обращение с коммунальными отходами.

Прежде всего переход к новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами. Еще раз обращаю внимание всех регоператоров: необходимо обеспечить качество услуги во всех пяти кластерах региона по существующей стоимости. Предупреждаю, кто попытается «играть на рост тарифа», мы, защищая интересы жителей, будем пресекать подобные попытки. — заявил Алексей Текслер.

К теме ЖКХ обратились во время выступления Алексея Текслера в Заксобрании. Глава региона представил новые направления развития региона и подвел итоги работы 2018 года.