Алексей Текслер посетил с рабочим визитом Южноуральск

Глава региона продегустировал кефир местного производства.

Руководитель Челябинской области Алексей Текслер сегодня посетил с рабочим визитом Южноуральск. Первой точкой, которую посетил глава региона, стал АО «ЮМЭК», производитель подвесных изоляторов для линий электропередачи и распределительных устройств. Второй точкой стал южноуральский молокозовод, производящий продукцию марки «Подовинновское молоко».



Алексей Текслер осмотрел предприятие, ознакомился с производством и попробовал кефир, который выпускает завод. После этого он предложил угоститься им прессу, чтобы все оценили качество продукции. — рассказал сайту «Первый областной» корреспондент с места событий.

Далее Алексей Текслер отправится осмотреть социальные объекты, проведет встречу с жителями города, а также с главой Южноуральского городского округа.

