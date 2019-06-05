/ Послание Алексея Текслера к ЗСО обсудили эксперты в «Большой студии» на ОТВ

Гости программы поделились впечатлениями в эфире передачи.

Эксперты обсудили послание главы Челябинской области Алексея Текслера к Законодательному собранию региона в эфире программы «Большая студия» на ОТВ. Протокольная процедура, которая проводится ежегодно, в этот раз стала обращением не только к депутатам, но к жителям всего Южного Урала. Об этом говорит и большое количество новых лиц, которые присутствовали на мероприятии.

Одним из них стал предприниматель Илья Ройтенберг, который подчеркнул, что послание несло в себе множество важных слов. Но будут ли они реализованы — покажет лишь время.

Я услышал очень много хороших слов и красивых обещаний. Тех, которых ждет область и город. Поставленные Алексеем Текслером задачи необходимы. Как они будут выполняться — покажет время. Наиболее сильной была последняя фраза. Дело в том, что наш регион всегда дает большой кредит доверия любому новому руководителю. Хотелось бы, чтобы наш край стал немножко подниматься вверх. — рассказал предприниматель, председатель союза пивоваров Южного Урала Илья Ройтенберг.

Также многие слушатели обращения отметили смещение акцентов. Если раньше послание к ЗСО начиналось с экономических цифр, то теперь во главу угла был поставлен именно человек. Как считает урбанист Лев Владов, развитие, в том числе и городской среды, важно в первую очередь для экономики.

Например, общественный транспорт — это кровь города. Я услышал в послании много приятных вещей. Они в частности копируют «майские указы» президента. Там было очень много пунктов по городской среде. Приятный был тезис, что пора переквалифицировать действующих чиновников, немножко повысить им квалификацию и привлечь молодых, талантливых специалистов к решению этих задач. — отметил урбанист Лев Владов.

Этот, а также о многие другие значимые моменты послания Алексея Текслера к Законодательному собранию эксперты обсудили в программе «Большая студия».

Смотрите полный выпуск программы сегодня, 5 июня, в 19:45 и 22:00 на телеканале ОТВ.