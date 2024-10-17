Алексей Текслер посетил международный форум «Россия — спортивная держава»

А также принял участие в пленарном заседании «Спорт — комплексный взгляд в будущее»

Сегодня, 17 октября, в Уфе стартовал международный форум «Россия — спортивная держава». В течение трех дней он объединит более 30 деловых мероприятий, спортивные активности и масштабную выставку. Глава региона Алексей Текслер посетил стенд Челябинской области, где представлены достижения Южного Урала и перспективы развития в области физической культуры и спорта, сообщает пресс-служба губернатора.

Экспозиция Челябинской области представлена впервые на стендах форума и состоит из нескольких интерактивных зон. На них представлены значимые награды южноуральских спортсменов в различных видах спорта. Здесь, например, выставлен на всеобщее обозрение Кубок Гагарина, который завоевал в минувшем сезоне хоккейный клуб «Металлург».

Кроме того, в центральной части стенда представлена зона с интерактивным экраном и тач-панелью. Здесь участники выставки могут ознакомиться с историей развития физической культуры и спорта на Южном Урале, узнать о выдающихся спортсменах и их достижениях, известных командах, а также увидеть уникальные спортивные проекты, которые реализуются в области.

«Челябинская область — очень спортивный регион. Наши жители увлекаются физической культурой и спортом, развивается детско-юношеский и профессиональный спорт. На стенде мы рассказываем о нашем регионе, о наших спортивных достижениях, об инфраструктуре, которую мы строим. Я считаю, что для продвижения региона как спортивного этот форум крайне важен», — отметил Алексей Текслер.

Отдельно на стенде представлена зона с макетом спортивного комплекса «РМК-Арена». Макет пятиэтажного здания общей площадью более 48 тысяч кв. м представлен в масштабе 1:100. Копия будущего многофункционального комплекса выполнена с полной точностью.

Благодаря этому можно по достоинству оценить функциональные возможности внутреннего пространства, дизайнерские решения фасадной части здания, прогулочные территории, а также мультимедийную оснащённость. Комплекс станет главной спортивной ареной Челябинской области для игровых видов спорта.

«На стенде мы представили макет „РМК-Арены“, сегодня это один из главных спортивных объектов, который строится в регионе. Здесь мы видим ее такой, какой она предстанет перед нами по завершении. Это уникальный объект во всех смыслах этого слова», — подчеркнул губернатор.

Глава региона также побывал на стенде КХЛ и осмотрел другие стенды выставки. Кроме того, Алексей Текслер принял участие в пленарном заседании «Спорт — комплексный взгляд в будущее».